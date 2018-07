Vanessa Paradis et Norah Jones dans le Stop ou Encore du 2 octobre 2016

publié le 30/09/2016 à 15:51

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Vanessa Paradis en passant "Joe le taxi" à "Divine idylle", entre autres.... Norah Jones, avec le titre "Carry on", le 1er single de son prochain album "Day breaks" qui sortira le 7 octobre 2016... Redécouvrez avec plaisir les tubes de l'année 1981, avec notamment Soft Cell et leur inoubliable titre "Tainted love", ou encore Kim Carnes avec "Bette Davis eyes" ... A vous de voter sur rtl.fr !



Cadeau exceptionnel ce matin: En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez partir pour New-York, afin d'assister au concert très privé et exclusif de Norah Jones dans une petite salle New-Yorkaise, le Sheen Center ! Et bien sûr des montres RTL...Alors à vos téléphones.... 3.2.1.0.



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

La chanteuse et comédienne française Vanessa Paradis, à Paris le 27 janvier 2015 Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP

"Day Breaks" de Norah Jones sortira le 7 octobre

Kim Carnes Bette Davis Eyes

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.