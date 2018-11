publié le 27/11/2018 à 11:00

Valérie Manteau ne figurait même pas sur la liste des finalistes. Le jury a transgressé ses propres règles et donc choisi le deuxième livre de cette ancienne journaliste de Charlie Hebdo, aujourd'hui chargée d'édition au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le Mucem, à Marseille. Et c'est là qu'elle a appris l'attribution de son prix.





"Je travaillais au Mucem et j'étais en train de faire complètement autre chose.(...) Je ne pensais pas être concernée. Je n'étais plus sur la liste depuis plusieurs semaines et mon éditeur m'a appelée. J'ai cru que c'était une blague qu'il me faisait et finalement j'ai attendu que ce soit officialisé.(...) J'ai attendu en écoutant la radio comme tout le monde", a-t-elle déclaré au micro de RTL.

C'est un livre en trompe-l’œil, à première vue un roman d'amour, une femme, Valérie elle-même, part à Istanbul retrouver son amant turc et vivre sur les rives du Bosphore mais Le Sillon prend vite une autre dimension.

Passionnée par Hrant Dink, figure du dialogue entre les communautés et symbole de la liberté d'expression bafouée, elle nous en raconte l'histoire, elle en fait le fil rouge de son livre tout en décrivant l'envoûtante ville d'Istanbul et ses habitants déchirés entre un fastueux passé et les convulsions de la Turquie d'Erdogan, écartelés entre l'Asie et l'Europe.

"Le Sillon" a reçu le prix Renaudot 2018 Crédit : Le Tripode

Valérie Manteau, lauréate surprise du prix Renaudot signe donc Le Sillon, roman d'amour et plaidoyer pour la liberté. Le livre est publié par une toute jeune et modeste maison d'édition Le Tripode qui ne s'attendait sûrement pas à pareille fête.