publié le 28/06/2016 à 10:01

Les vacances commencent bientôt, alors voici quelques ouvrages de littérature jeunesse pour occuper les enfants cet été. On commence avec La Coccinelle, un ouvrage de Bernadette Gervais au prix de 12,50 euros chez Albin Michel Jeunesse, qui s'adresse aux petits dès 5/6 ans. Elle donne plein d'informations sur cette petite bête très utile dans les jardins. L'auteure est aussi illustratrice et nous propose un ouvrage à flaps, ces petits volets sous lesquels se cachent des infos. Au fil des pages, on va ainsi découvrir que quand la coccinelle est en danger, elle fait la morte et diffuse un gaz malodorant pour faire fuir les prédateurs.



Autre livre, toujours dans la nature, pour observer les animaux de la nuit. On monte un peu en âge. Armez vous d'une lampe de poche car ce livre est phosphorescent. C'est une mine d'info sur les animaux nocturnes. À chaque page, un lieu : dans les bois, à l'orée de la forêt, autour d'une rivière, dans le grenier. Dans chacun de ces lieux, des animaux sont dessinés avec de l'encre phosphorescente. Avec une lampe de poche, certains animaux apparaissent ou sont mis en lumière. Les Petits animaux de la nuit est disponible aux éditions de la Martinière Jeunesse au prix 14,90 euros.

"Hello Nature", une mine d'informations sur la nature

Un dernier livre pour les plus grands, entre imagier, cahier de dessins et encyclopédie : Hello nature. Une vraie mine d'informations avec des grands dessins, par exemple pour reconnaître les arbres grâce à leurs feuilles. Il y a des plantes à dessiner, colorier. Le livre contient un guide des oiseaux du jardin, tout est indiqué pour que vous reconnaissiez un des oiseaux que vous entendez chanter le matin ou le soir : moineau, grand pic, mésange, rouge gorge. Hello Nature est publié aux éditions du Seuil au prix de 16,50 euros. C'est un livre génial qui va permettre aux petits comme aux grands d'ouvrir les yeux en vacances.