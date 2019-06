Un séjour à Las Vegas à gagner dans le Stop ou Encore du 01 Juin 2019

publié le 01/06/2019 à 09:00

Calogero, U2 et votre séjour à Las Vegas pour aller voir Elton John sur scène grâce à RTL

On démarre cette matinée avec Calogero que l’on peut retrouver sur la bande originale du dernier film de Claude Lelouch, Les Plus Belles Années d'Une Vie ! Les deux artistes se sont rencontrés sur le tournage du clip Fondamental. Suite à cette rencontre, il lui propose de rejoindre l’équipe du film pour participer à la composition de la bande originale.





« J'ai arrangé et orchestré la musique de Francis Lai. C'était très émouvant. Ce fut son dernier travail en studio avant sa disparition. Je chante une de ses compositions en duo avec Nicole Croisille sur un texte de Didier Barbelivien, qui porte le nom du film. Je chante aussi une autre chanson que Didier et Francis ont écrite. Dans ces deux morceaux, j'ai intégré les fameux "chabadabada". Et j'ai aussi composé un autre thème intitulé "Le moulin de la galette". J'ai adoré ça, et j'ai vraiment envie de me consacrer à la musique de films dans les prochains mois. J'ai plein d'idées » Calogero / Le Parisien





U2 sera également de la partie ce matin ! Alors Stop ou Encore ?





A GAGNER : Tout ce weekend également votre séjour à Las Vegas pour aller voir Elton John sur scène !





Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".