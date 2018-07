Un poisson, un Grinch, un chat chapeauté pour apprendre à lire

publié le 29/10/2016 à 14:12

L'histoire du Chat Chapeauté est d'abord est avant tout l'histoire d'un homme, un américain : Theodor Geisel, alias Dr. Seuss. Né en 1904 à Springfield dans le Massachusetts, mort en 1991. Fils d'un jardinier et d'une mère elle même fille de boulanger qui le soir en guise d'histoire lui chante des recettes de pâtisseries !

Théodor, lui, passe son enfance à dessiner en arpentant les zoos de la ville. Il poursuivra sa carrière à New York en travaillant (avec succès) pour Vanity Fair, Life ou encore la chaîne de télé NBC.

Un sondage va changer sa vie : en 1954 le magazine Life publie un rapport sur l'illettrisme. La conclusion de ce rapport : les enfants n'apprennent pas à lire parce que les livres son ennuyeux. Un éditeur propose alors au Dr. Seuss (qui est un champion des slogans publicitaires) d'écrire une histoire pour les enfants en utilisant une liste de 250 mots basiques pour apprendre à lire. Le Dr. Seuss relève le défit en ... 236 mots. C'est "le Chat Chapeauté". Ce livre deviendra un best-seller aux Etats Unis, une référence pour l'apprentissage de la lecture !

Il renouvellera son exploit avec "Les oeufs verts au jambon" un livre entier écrit avec seulement 50 mots ! Le Dr. Seuss a reçu le prix Pulitzer en 1984 pour sa contribution à l'éducation des enfants (d'Amérique). Le magazine Life le place même parmi les cent personnalités qui ont changé le monde !



Dr. Seuss Crédit : Par Al Ravenna, World Telegram staff photographer — Library of Congress. New York World-Telegram & Sun Collection.

Le Chat Chapeauté, qui a été adapté au cinéma en 2003, raconte donc les aventures de Sally et son frère qui s'ennuie ferme un jour de temps gris. Quand débarque dans leur vie un chat chapeauté qui va semer le chaos dans la maison et dans la vie des deux enfants ! Tout se termine évidement bien. Mais en 64 pages l'enfant (à partir de 5 ans) aura croisé tous les mots essentiels à l'apprentissage de la lecture.

Le Dr. Seuss a vendu plus de 600 millions de livres dans le monde, plusieurs de ses romans comme Le Lorax ont été adaptés avec succès au cinéma. Chez nous en france, les éditions "Le nouvel Attila" rééditent plusieurs de ses oeuvres : "Le Chat Chapeauté" mais aussi "Un poisson, deux poissons, un poisson rouge, un poisson bleu". Cette fois-ci il s'agit d'apprendre à compter, à faire la différence entre bon et mauvais, beau et moche... le tout avec des poissons un peu barges, et même des drôles de drome-à-bosse (si si ça existe !).



Poissons Crédit : Editions Attila

Et comme Noël approche, voici dans la série : "Comment le Grinch a volé Noël", cette fois ci pour les plus grands : 8 ans. A lire seul évidement ! où comment un Grinch (sorte d'affreuse bestiole aux yeux de diable) tente tout pour gâcher Noël. Tout y passe, du vol de cadeaux aux sapins de Noël qui brulent mystérieusement. Or dans cette ville, comme l'explique l'auteur : "tous les Chous de Chouville aimaient beaucoup Noël" et ils vont tout faire pour sauver cette indispensable fête ! mais comme le Grinch n'est pas un monstre si méchant que ça, tout finira par rentrer dans l'ordre avec un joli message en guise de conclusion.



Grinch Crédit : Editions Le nouvel Attila

Le chat Chapeauté : A partir de 5 ans, 64 pages, 12 euros.

Un poisson, deux poissons, un poisson rouge, un poisson bleu : A partir de 2 ans, 64 pages, 12 euros.

Comment le Grinch a volé Noël : A partir de 8 ans, 64 pages, 12 euros.

Traduction : Stéphen Carrière. Il est éditeur, en particulier de littérature américaine. Il a dirigé pendant 10 ans un studio de développement multimédia de jeux culturels et ludo - éducatifs.

Pour aller plus loin, le site officiel de l'éditeur du Dr. Seuss aux Etats Unis. (en anglais). Le site des éditions "Le nouvel Attila".