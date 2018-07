publié le 27/04/2016 à 11:15

La bande dessinée RTL d'avril a pour titre Un maillot pour l'Algérie, et les auteurs sont Kris, notamment connu pour Un homme est mort (2007), et Bertrand Galic (Le Cheval d'Orgueil), tandis que le dessin a été assuré par Javi Rey. Cette BD traite d'un sujet peu fréquent : le football, et encore moins, le football politique. Un genre que les auteurs de cet album Kris et Bertrand Galic viennent d’inventer.



Un maillot pour l'Algérie est inspiré d'une histoire vraie, totalement incroyable, comme la plupart des histoires vraies. Nous sommes en avril 1958, la France prépare la Coupe du monde de football qui se tiendra en Suède deux mois plus tard, et parmi les joueurs français sélectionnables, un certain nombre sont d'origine algérienne et non des moindres. Les Zidane de l'époque s'appelaient Rachid Mekhloufi qui jouait à l'AS Saint-Étienne, Abdelhamid Kermali à l'Olympique Lyonnais, Charbi à l'AS Monaco. Des pointures. Ils jouent, ils gagnent, tout va bien pour eux, et c’est alors qu'un délégué du FLN va leur rappeler que tout n’est pas aussi rose.



En Algérie, il y a la guerre. Et il faut qu’ils soutiennent le mouvement de libération. Il leur demande ni plus ni moins de déserter leurs clubs, et la France, pour se rendre en Tunis, siège du FLN, afin de monter l’équipe de foot de l’Algérie indépendante. Le plus célèbre de ces joueurs s'appelle Rachid Mekhloufi, et il se souvient de tout : "On m'a dit, 'Demain on part pour Tunis.' Point final." Il affirme ne pas voir eu "une once d'hésitation" : "C'était une réaction générale, peut-être qu'on attendait ça.? Je suis de Sétif où en 1945 c'était violent."

Il y avait 11 Zidane dans cette équipe du FLN Rachid Mekhloufi Partager la citation





Ils sont donc 10 à déserter leur club. Leur mission était jouer et surtout de gagner des matchs pour sensibiliser le monde à la cause algérienne : "À partir du moment où on a nous a donné un ballon sur un terrain, on a tout de suite vu que c'était une équipe merveilleuse, qu'il y avait une coordination, une compréhension du jeu entre nous. C'était les 10 meilleurs joueurs du championnat français, il y avait 11 Zidane dans cette équipe du FLN."

Tout quitter pour l'Algérie

Pression médiatique, politique, financière mais aussi familiale, comme on le découvre dans cet album co-scénarisé par Kris : "Le fait qu'ils soient partis de leur famille - la plupart d'entre eux étaient mariés - ça exigeait non seulement un sacrifice sportif, avec leurs amis, et également est-ce que leur famille allait les suivre ? Pour la plupart, ça a été le cas, mais ça n'a pas tenu durant toute l'aventure. Très vite, on voit que la patte humaine qu'il y a dans cette histoire est la plus intéressante à traiter. Au fond, ça fait quoi de devenir apatride potentiellement ? Parce que si l'Algérie ne gagne pas la guerre, ils ne sont plus français, parce qu'ils ont trahi la France. Il y a l'exaltation du départ, et après ?"





La crainte de l'inconnu est pesante. Les joueurs ignorent combien cette guerre de libération, commencée il y a 4 ans, va durer. Mais leur consolation, ils la trouvent sur les terrains de foot où ils réalisent des exploits, terrassant les équipes des pays voisins mais aussi les équipes de l'Europe de l'Est.



Après l’indépendance de l'Algérie, les joueurs furent laissés libres de rentrer en France, ou d’aller en Algérie. Rachid Mekhloufi retournera jouer à Saint Etienne en décembre 62. Son premier match met un point final à l'album. Un maillot pour l'Algérie, qui, rend hommage à cette équipe d’Algériens et qui rafraîchit les mémoires, dit Kris : "Ce retour à Saint-Étienne permettait de remettre de la normalité dans les relations franco-algériennes, qui ne sont jamais simples. C'est aussi refaire notre histoire française, le fait que Rachid redevienne un footballeur d'un club français était important pour continuer de lier les deux."



"Un maillot pour l'Algérie" est la BD RTL du mois d'avril Crédits : RTL | Date : 27/04/2016 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Un maillot pour l'Algérie" est la BD RTL du mois d'avril Crédits : RTL | Date : Page 23 d'"Un maillot pour l'Algérie" Date : 1 / 1 < > +

Les autres bandes dessinées en compétition étaient les suivantes :





L'odeur des garçons affamés, Loo Hui Phang, et Frederik Peeters, Casterman

L'aile Brisée, Altarriba et Kim, Denoël Graphic

Macaroni, Zabus et Campi, Dupuis.

Sex story, Brenot et Coryn, Les Arènes.

Stupor Mundi, Néjib, Gallimard.

Hello Viviane, Zhao et Golo, Pika

Rio Tome 1, Garcia, Louise et Rouge, Corentin, Glénat

L'homme qui tua Lucky Luke, Matthieu Bonhomme, Dargaud.

Le pouvoir des innocents, Tome 4, Brunschwig, Nouaud et Hirn, Futuropolis.

Morgane, Kansara et Fert, Delcourt.

Café Budapest, Alfonso Zapico, Steinkis.

Les années rouges, Douay, Boisserie, Convard, Les Arènes

Le lait noir, Fanny Michaëlis, Cornélius.

Freedom Hospital, Hamid Sulaiman, Çà et Là