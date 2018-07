"Tour du monde à travers la France inconnue" : un voyage signé Bruno Fuligni

publié le 05/07/2018 à 12:27

Partez cet été avec le livre de Bruno Fuligni en mains et vous visiterez les destinations les plus inattendues, parfois à côté de chez vous et en tout cas dans les limites de notre hexagone.



C'est l'héritage, le plus souvent, de notre longue histoire faite d'invasions, d'alliances, de mouvements de populations, de vagues de migrations qui ont installé en France des peuples venus d'ailleurs, leurs particularismes, leurs habitudes, leurs langues.

Par exemple, savez-vous que l'Écosse a deux capitales, Edimbourg ainsi que Aubigny-sur-Nère dans le département du Cher, au cœur du Berry ? Un bout d'Écosse en plein pays berrichon ? De quoi étonner les lecteurs.



Les Bélîtres : Une histoire qui a débuté au Moyen-Âge

Encore une autre histoire passionnante au cœur de Paris cette fois, à la pointe de l'île de la Cité, une histoire qui a débuté au Moyen-Âge, celle des bélîtres, une colonie de mendiants irlandais. Il faut savoir qu'il n'existe plus aucune traces des bélîtres aujourd'hui à Paris.



Le Mexique, quant à lui, est bien présent au cœur des Alpes. Prenez, donc, la route de la vallée de l'Ubaye et arrêtez-vous à Barcelonnette, un lieu qui vous poussera à porter votre plus beau sombrero pour aller dans les Alpes cet été.



Courtisols et son village "très singulier" des Huns

Vous pouvez également aller à la rencontre des Huns, oui, ceux d'Attila, dans la Marne, là où fut stoppée leur invasion en 451 mais il faut savoir que tous ne seraient pas repartis vers les steppes. Le village des Huns est à découvrir près de Châlons-en-Champagne.



Entre la grande et véridique Histoire mais aussi parfois ce qui relève de la légende, vous pourrez encore découvrir les vahinés du Pays Basque, les Bédouins de Touraine, les Acadiens du Poitou, une enclave argentine à Boulogne-sur-Mer ou les Mongoloïdes du Finistère.



Tour du monde à travers la France, l'ouvrage instructif, dépaysant et amusant de Bruno Fuligni est publié aux éditions du Trésor.