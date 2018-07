Thierry Ardisson de retour parmi les Grosses Têtes !

publié le 27/01/2017 à 18:00



La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse tête qui présente "Salut les terriens" et qui a atterri sur la planète D8... Thierry Ardisson.

Une Grosse tête que les martiens nous envient... Arielle Dombasle.

Une Grosse tête qui travaille autant ici que Pénélope Fillon à Sablé-sur-Sarthe... Chantal Ladesou.



Une grosse tête qui répond même quand on ne lui demande rien... Florian Gazan.



Une Grosse tête qui doit avoir des origines tartares parce qu'il peut être très cru... Laurent Baffie.



Une Grosse tête persuadée qu'il fait plus frissonner les femmes que n'importe quelle vague de froid... Pierre Bénichou.





Thierry Ardisson Crédit : T. Lehut / RTL

