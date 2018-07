The Doors et Francis Cabrel dans le Stop ou Encore du 2 avril 2017

publié le 31/03/2017 à 10:20



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour The Doors... Les célébrations du 50ème anniversaire du groupe se poursuivent avec la sortie du coffret 3 CD / 1 vinyle, de leur premier album "The Doors" incluant de nouveaux remasters stéréo et mono et des enregistrements live!.....Votez ensuite pour Francis Cabrel, ses chansons anciennes comme "Encore et encore" ou plus récentes "La robe et l'échelle", sont toutes des tubes! On se replongera ensuite dans les succès de l'année 1993, souvenez-vous "Native", "Charles & Eddie" ou encore "Gary Moore"....A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés et à l'occasion du 50ème anniversaire du groupe The Doors, remportez un coffret de 3 CD / 1 vinyle de leur premier album éponyme, qui vient juste d'être réédité, ainsi qu'une platine vinyle Elipson! A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

The Doors

Francis Cabrel - A chaque amour que nous ferons Crédit : dailymotion

gary moore

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.