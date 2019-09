Téléphone et Sia dans le Stop ou Encore du 14 Septembre 2019

publié le 14/09/2019 à 09:00

AU PROGRAMME CE SAMEDI !

En ce samedi 14 Septembre 2019 on vous a préparé un Stop ou Encore spécial Téléphone pour attaquer l'émission ! On se refait les meilleurs titres du groupe avec vous derrière le poste ! On se laissera en plus de cela bercer par la jolie voix de la chanteuse Sia pour le plus grand plaisir de nos oreilles !



Vous pourrez gagner tout ce weekend votre pack de CD RTL regroupant tous les plus grands artistes du moment !



Le journal RTL Crédit : RTL

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".

