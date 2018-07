Stop ou Encore du 31 juillet 2016

publié le 29/07/2016 à 18:00

Eric Jean-Jean aux commandes de l'émission tout l'été

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore" au 32.10. Au programme ce matin : "Il est où le bonheur" ? Christophe Maé le sait lui ! Sans oublier ses autres tubes : "On s'attache", "Dingue, dingue, dingue"...



Nina Simone sera aussi sur le devant de la scène avec "Don't let me be misunderstood".

Enfin l'équipe du Stop ou Encore vous a préparé une sélection de l'été 2006 : Gnarls Barkley, Christophe Willem, Florent Pagny... Tout ce qu'il faut pour se détendre au soleil !

Eric Jean Jean vous propose de jouer au 3210 pour gagner une collection BDMUSIC aux éditions RTL.

Parmi les artistes de cette collection, retrouvez Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Nina Simone... et bien d'autres ! Le pack contient 1 CD Best Of, 1 BD illustrée et une biographie de l'artiste.

A vous de jouer et de voter au 3210 ou par sms 74 900.



Les Stop ou Encore de cette matinée

Nina Simone

