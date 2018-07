Steevy présente son premier roman aux Grosses Têtes

publié le 29/09/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête suffisamment culottée pour passer de Frou-Frou aux jupons de l'Histoire… Christine Bravo.

Une Grosse Tête qui même sur scène a un penchant pour le côté jardin… Elie Semoun.

Une Grosse Tête végétarienne qui a toujours préféré les journaux indépendants aux canards "laquais"… Franz-Olivier Giesbert.



Une Nouvelle Grosse Tête qui vient ici juste pour rire… Gilbert Rozon.



Une Grosse Tête qui a reçu un prix pour son livre: 20 euros…Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui déteste le foot mais qui n'a jamais dit non à un petit ballon… Jean-Jacques Peroni.



