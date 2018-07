3 livres originaux à offrir pour le Réveillon

publié le 30/12/2016 à 09:49

Pour ne pas arriver les mains vides au Réveillon, voici trois idées de cadeaux originales, trois ouvrages qui pourraient bien animer les conversations autour de la table. On commence par Mon Paris littéraire de François Busnel. Le présentateur de La Grande Librairie sur France 5 dresse la liste de ses librairies préférées à Paris qui est la capitale mondiale des librairies, avec près de 400 établissements. Ce précieux petit guide sonne comme un vibrant plaidoyer pour les librairies indépendantes qui sont aux promeneurs citadins ce que sont les refuges de haute montagne pour les alpinistes écrit François Busnel.



Et Mon paris littéraire est aussi un vrai guide touristique ! Il propose les meilleurs endroits où bouquiner en paix, cafés, jardins, squares, où se restaurer après votre lecture et surtout des itinéraires littéraires dans Paris, des flâneries dans les lieux où sont passés nos plus grands écrivains et les personnages qu'ils ont créés.



François Busnel publie Mon Paris littéraire chez Flammarion, 19,90 euros.

Des livres pour s'amuser avec les mots

Deuxième petit livre original, Anagrammes pour lire dans les pensées. Un anagramme consiste à mélanger les lettres d'un mot ou d'un groupe de mots pour en former d'autres. Jacques Perry-Salkow est le Mozart de l'anagramme, un génie, il révèle un sens caché, souvent vertigineux. Exemples : le baiser du soir devient libido rassurée, la messe de minuit est le matin du Messie, Montaigne-La Boëtie devient toi, ange et noble ami, le réchauffement climatique se transforme en ce fuel qui tâche le firmament. Qui attise le mal ? L'état islamique. Hadès (dieu grec des enfers) devient Daesh. Il y en a comme ça sur 150 pages, distillés par Jacques Perry-Salkow, accompagnés des réflexions philosophiques de Raphaël Enthoven.

Anagrammes pour lire dans les pensées de Jacques Perry-Salkow chez Actes Sud pour 15 euros.



On termine par L'enculeur de mouches, et autres métiers improbables. 62 métiers imaginés par l'auteur Emmanuel Trédez à partir d'expressions françaises populaires. Les portraits de ces professionnels improbables et imaginaires sont pleins d'esprit, de jeux de mots et de trouvailles langagières évidemment. "L'enculeur de mouches, parmi les entomologistes, il est de loin le plus méticuleux. Cela suppose d'avoir de très bons yeux et de bien maîtriser ses gestes. Souvent l'enculeur de mouches apprécie de se rendre chez le coupeur de cheveux en quatre, voilà des gens faits pour s'entendre !". Lécheur de bottes, enfonceur de portes ouvertes, avaleur de couleuvres... Et peut-être que pour la nuit du Réveillon, vous aurez besoin d'un remetteur de pendules à l'heure !



L'enculeur de mouches et autres métiers improbables d'Emmanuel Trédez est publié au Castor Astral, 12 euros 90.