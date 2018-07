Richard Bohringer fait sa première heure

publié le 30/05/2016 à 01:01

C'est le célèbre acteur Richard Bohringer qui se confie cette semaine dans "La 1ère Heure" d'Eric Jeanjean.

En rémission d'un cancer, il célèbre son retour à la vie par le biais de l'écriture.

"Quinze rounds" , son nouveau livre, retrace en autant de chapitres coups de poing l'itinéraire d'un combattant revenu de l'enfer.

Il nous dit tout de son enfance, de ses premiers rôles à ses succès , de ses voyages mais aussi de ses errances … Une émission de nuit pour celui qui a pratiqué l'exercice avec maestria, sa voix rauque et rock résonne dans la première heure de la semaine...

Quinze Rounds de Richard Bohringer Crédit : Flammarion

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.



La playlist de l'émission

Miles DAVIS- Ascenseur pour l'échafaud

Otis REDDING - I've been loving you too long (to stop now)

Amy WINEHOUSE - Our day will come

Claude NOUGARO - Cécile ma fille

Wilhelmenia FERNANDEZ - La wally

Marvin GAYE - Sexual healing