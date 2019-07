Queen et Claudio Capéo dans le Stop ou Encore du 07 Juillet 2019

publié le 07/07/2019 à 09:00

A GAGNER : VOTRE PASS POUR LE FESTIVAL LOLLAPALOOZA PARIS 2019

Lollapalooza Paris est de retour !

Il aura suffit de deux éditions pour que l’étape française du plus grand festival itinérant du monde ne devienne un événement estival incontournable à Paris, attirant des fans venant de France et du monde entier. Lollapalooza revient en 2019 pour la troisième année consécutive du côté de l’Hippodrome ParisLongchamp les samedi 20 et dimanche 21 juillet.

Votre pass pour deux offert par RTL pour la journée de dimanche est à gagner toute la matinée en votant pour vos artistes favoris dans Stop ou Encore avec Vincent Perrot !

Rendez-vous dès maintenant au 32 10 (0,50cts/min)

Lollapalooza

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210, ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.