Philippe Geluck enchaîne les bonnes réponses

publié le 29/11/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête à qui il suffirait de trouver une bonne réponse pour déjouer tous les pronostics…Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête d'origine argentine mais bien introduite en France… Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui ne fait pas dans le paquet neutre, quand on entend couille, on sait que c'est lui… Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui a créé la nuit de la déprime, mais qui peut y arriver aussi en pleine journée… Raphael Mezrahi.



Une Grosse Tête qui n'a rien d'écolo, il boit rouge quand il voit un verre… Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui perd beaucoup plus ses poils que son chat… Philippe Geluck.



Pierre Benichou

