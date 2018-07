et Le Service Culture

Musique

L'ex-Beatles, Paul McCartney, se produisait à l'AccorHotels Arena de Paris, lundi 30 mai, pour une date unique de son One On One Tour.



Paul McCartney en concert à Paris, le 30 mai 2016 Crédit : Steve Jennings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Littérature

Les maîtres du thriller ésotérique, Éric Giacometti et Jacques Ravenne, publient L'Empire du Graal, la 10e enquête d'Antoine Marcas. Le commissaire franc-maçon est lancé sur la piste de l'une des plus vieilles légendes de l'Histoire : le sacré Graal.



E´ric Giacometti et Jacques Ravenne publient "L'Empire du Graal" Crédit : JC Lattès

Théâtre

La pièce de théâtre "Britannicus", écrite par Racine en 1669, fait peau neuve à la Comédie-Française jusqu'au 23 juillet, avec une mise en scène de Stéphane Braunschweig.



"Britannicus" se joue à la Comédie-Française jusqu'au 23 juillet Crédit : C. Reynaud de Lage, coll. Comédie-Française

