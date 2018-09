Patrick Bruel et Supertramp dans le Stop ou Encore du 22 septembre 2018

publié le 21/09/2018 à 11:14

Ce matin dans Stop ou Encore en votant pour Patrick Bruel découvrez son tout nouveau titre "Tout recommencer", qui annonce la sortie d'un nouvel album le 2 novembre prochain! Il attaque, dès février, son "Tour 2019" à travers toute la France ....A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Patrick Bruel



Votre Stop ou Encore vous propose ce matin, de voter pour Supertramp, avec par exemple, "Breakfast in America" un des albums les plus vendus au monde! L'occasion de vous annoncer que Roger Hdgson sera à l'Olympia les 31 mai, 1er et 2 juin 2019!.. A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



Supertramp



Ce matin dans votre Stop ou Encore, à l'occasion des 20 ans de la comédie musicale "Notre Dame de Paris" vous voterez pour "Le temps des cathédrales" par Bruno Pelletier ou encore "Belle", ou encore Hélène Segara avec "Vivre"...Une nouvelle troupe reprend la comédie musicale 20 ans après en décembre au Palais des Congrès à Paris! N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

Hélène Segara



En votant ce matin dans Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez un séjour V.I.P. pour 2 personnes à Paris, afin d'assister, justement, à la représentation, 20 ans après, de la comédie musicale "Notre Dame de Paris" le 22 décembre au Palais des Congrès, en places Carré Or, rencontre avec les artistes, nuit à l'hôtel, A/R SNCF depuis chez vous etc... On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.





Notre Dame de Paris

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.