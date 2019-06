Patrick Bruel dans le Stop ou Encore du 29 Juin 2019

publié le 29/06/2019 à 09:00

A GAGNER : LA SCHTROUMPF EXPERIENCE

Après son succès retentissant à Bruxelles, La Schtroumpf Expérience a entamé un tour du monde de 10 ans et s’installe pour plus de 4 mois à Paris Expo - Porte de Versailles.



Depuis ce 30 mai, les Schtroumpfs se sont installés à Paris Expo-Porte de Versailles pour faire vivre aux visiteurs, pendant plus de 4 mois, une aventure hors du commun, une véritable expérience immersive à la fois ludique et pédagogique dont chacun sera le héros. «Haut comme trois pommes» c’est la taille que prendra le visiteur au cours de son expérience, dans des décors plus grands que nature reconstituant l’univers magique des lutins bleus. À vivre en famille ou entre amis, La Schtroumpf Expérience est une aventure dans un monde enchanté avec son lot de découvertes et de pièges.

Grand Schtroumpf, Schtroumpfette, Schtroumpf à Lunettes ou encore Schtroumpf Costaud attendent les visiteurs pour leur confier une mission capitale: Sauver leur monde de Gargamel et de sa machine maléfique.

Dans 9 espaces à l’ambiance singulière, sur un parcours de 1500m2, petits et grands aventuriers devront traverser la forêt enchantée, parvenir jusqu’au manoir du sorcier et déjouer ses plans. Ils adopteront le style de vie des Schtroumpfs, parleront leur langage et combattront leur ennemi de toujours, Gargamel.



LE PITCH ? Traversant une planche de BD géante, le visiteur pénètre au coeur d’une forêt magique jusqu’à atteindre le fameux village des Schtroumpfs. Il se transformera en véritable Schtroumpf après avoir goûté à l’élixir magique dans la maison du grand Schtroumpf.





Au loin, Gargamel prépare une machine infernale destinée à détruire le climat du village des Schtroumpfs – notre climat. Le visiteur affronte alors les dangers d’une forêt enchantée, en évitant les pièges diaboliques menant au repaire de l’infâme Gargamel. Il aura besoin de l’aide de tous les Schtroumpfs pour parvenir à capturer le méchant sorcier et mettre en pièces sa terrible invention. L’aventure du visiteur se termine dans les airs puisqu’il rejoint le village des Schtroumpfs à dos de cigogne.

