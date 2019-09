Pascal Obispo et Ed Sheeran dans le Stop ou Encore du 08 Septembre 2019

publié le 08/09/2019 à 07:04

Au Programme Ce Dimanche !

Ce matin on démarre l'émission par un Stop ou Encore Pascal Obispo ! Qui est actuellement en concert partout en France et qui passera forcément près de chez vous ! Il sera notamment du côté de Caen, Rouen, Nantes, Marseille, Toulon, Nice, Orléans, Paris, Bordeaux, Pau, Douai, Amnéville et plus encore !



Dans la playlist Stop ou Encore, Ed Sheeran sera là lui aussi ! On en profitera pour découvrir son dernier titre en collaboration avec le jeune chanteur Justin Bieber extrait de son dernier album intitulé No.6 Collaborations Project !

« Avant que je sois signé en 2011, j'ai fait un EP intitulé No.5 Collaborations Project. Depuis, j'ai toujours voulu en faire un autre, j'ai donc commencé à travailler sur No.6 sur mon ordinateur portable quand j'étais en tournée l'année dernière. Je suis un grand fan de tous les artistes avec lesquels j'ai collaboré et cela a été très drôle à faire »



Le chanteur de 28 ans Ed Sheeran Crédit : Christopher Polk/Getty Images/AFP

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".

