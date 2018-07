publié le 26/07/2018 à 12:24

C'est l'album le plus abouti de sa carrière. Gemme, sorti le 1er septembre 2018, met en avant, avec brio, le talent de Nolwenn Leroy. Son 6e disque, à la fois mystique et profond, a su marquer les esprits après cinq années d'absence. Marraine de la fondation Abbé-Pierre et membre des Enfoirés depuis 2006, l'artiste aux multiples prix (Personnalité de l'année 2011 de RTL- Le Parisien, Album RTL de l'année 2013) s'est livrée sur son parcours musical.



"Au collège, je devenais toute rouge lorsque je chantais devant mes camarades de classe (...) je ne remercierai jamais assez ma professeure de l'époque de m'avoir dit que j'avais une jolie voix", explique-t-elle. La maman d'un petit garçon, prénommé Marin, poursuit en évoquant le bonheur que chanter lui procure. "Je me sentais mieux dans mon corps et dans ma tête, (...) il y a un vrai côté thérapeutique lorsque je chante", confie-t-elle au micro de RTL.

L’interprète de Tri Martolod, prépare un disque de reprises de tubes folks pour l’automne 2018.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce jeudi 26 juillet

Voici une belle idée de lecture, avec le polar La chance du perdant, de Christophe Guillaumot. Une plongée fascinante dans la tourmente des jeux et des paris clandestins, que nous explique le romancier français (également policier) de 48 ans. "En vous renseignant, vous découvrez des choses qui montrent que le jeu a un large éventail de surprises", déclare-t-il.



Enfin, le producteur de cinéma, Marc Mussonier, raconte les secrets de production du film Le petit Nicolas, sorti en 2009. Un véritable succès de 5,5 millions de spectateurs, qui n'a pas été simple à réaliser. " À l'origine, le casting du film, c'est Valérie Lemercier et Alain Chabat, et non pas Kad Merad", souligne-t-il.