Nilda Fernandez et Texas dans le Stop ou Encore du 26 Mai 2019

publié le 26/05/2019 à 09:05

Nilda Fernandez / Texas

Comme son nom l’indique, Nilda Fernandez est un auteur, compositeur, interprète d’origine espagnole qui a baigné dans la culture française depuis son jeune âge après être arrivé en France alors qu’il n’avait que six ans. Il passe ses premières années entre les salles de classe où il était prof d’espagnol et ses premières scènes. C’est avec son troisième album, en 1991, qu’il rencontre le succès et sera nommé cinq fois aux Victoires de la Musique où il fut élu meilleur espoir masculin. On lui rend hommage ce matin dans votre Stop ou Encore.



Texas est également au programme ce matin ! La chanteuse Sharleen Spiteri nous racontait d'ailleurs au mircro d’RTL2 son arrivée dans le groupe !



« Quand je bossais comme DJ en club, je me suis fait quelques amis, et ils savaient que je chantais un peu, (pour l'anecdote, en Ecosse, quand on va à des fêtes, tout le monde chante, c'est comme ça !), et en fait qelqu'un a dit à qqu'un qui a dit à qqu'un que je chantais, et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe au début je me disais « ouais c'est comme ça, c'est pour passer le temps, ce sera tout pourri » et le groupe m'a dit « nan, on fait ça sérieusement » et me voilà ! »



A GAGNER : Tout ce weekend également vos places pour le concert d'Etlon John le 20 Juin prochain à Paris !



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210, ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.