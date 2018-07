Michel Boujenah dans Histoires de rire

publié le 30/07/2017 à 23:59

Michel Boujenah est considéré comme un homme du music-hall par les gens de théâtre, et un homme de théâtre par les gens du music-hall. En fait il est inclassable. Il n'imite personne et personne ne l'imite. Il délivre un humour ou l'émotion est toujours à fleur de peau. Il joue beaucoup sur ses origines juives tunisiennes, mais est-ce vraiment du jeu, c'est en lui, il a été recalé au concours de l'Ecole Nationale de Strasbourg à cause de son accent, quand il a décidé de se diriger vers la comédie après son bac. Michel Boujenah est avant tout un homme profondément humain, un raconteur d'histoires dont on ne sait jamais quelle est la part de réalité, la part d'imagination.

Michel Boujenah est aussi le directeur du Festival de Ramatuelle

Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.



"Ma vie rêvée" de Michel Boujenah au Théâtre Edouard VII