Luc Besson et Douglas Kennedy dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 26/07/2017 à 15:14

Musique

L'album en or du jour est Femmes, indiscrétion, blasphème de Julien Clerc. C'est le douzième album de l'artiste, paru en 1982, et son plus gros succès commercial. C'est aussi pour l'anecdote, la première fois qu'il apparaît sur une pochette d'album avec les cheveux courts.

Julien Clerc derrière son piano au Fnac Live Crédit : Manon Bricard

Littérature

Comme chaque mercredi, un auteur se confie sur une oeuvre qui l'a marquée. Douglas Kennedy nous parle d'un ouvrage de son adolescence : Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. "J'avais seize ans, j'ai passé un été seul dans l'appartement familial et c'est la première fois que j'ai lu Gatsby le Magnifique. C'est un livre que je relis tous les deux ans et il reste le roman américain le plus parfait", explique Douglas Kennedy.

Douglas Kennedy à Paris en avril 2009 Crédit : AFP / Archives, Joël Saget

Cinéma

Luc Besson, dont le dernier film Valérian sort ce 26 juillet avec Cara Delevingne et Dane DeHaan. Le réalisateur français s'est confié sur le premier film qui l'a marqué : "J'en ai des centaines", démarre-t-il. Luc Besson retrace alors les films qui ont compté à différentes périodes de sa vie, comme Le Livre de la Jungle pendant son enfance.



Avec "Valérian", Luc Besson parie sur ses amours de jeunesse Crédit : AFP / Bertrand Guay