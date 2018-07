Les Nocturnes du 30 mai 2016

publié le 31/05/2016 à 14:39

Les Nocturnes de l'après-concert de Paul McCartney

à L'accorHotel Arena le 30 Mai 2016 ("Good Evening

New York City" enregistré en 2009)



Drive my car (Live) - Paul McCartney

Jet (Live) - Paul McCartney

I saw her standing there (Live) - Paul McCartney

Got to get you into my life (Live) - Paul McCartney

Back in the USSR (Live) - Paul McCartney

I'm down (Live) - Paul McCartney

Something (Live) - Paul McCartney

The long and winding road (Live) - Paul McCartney

My love (Live) - Paul McCartney

Blackbird (Live) - Paul McCartney

Yesterday (Live) - Paul McCartney

Eleanor rigby (Live) - Paul McCartney

Let it be (Live) - Paul McCartney

Live and let die (Live) - Paul McCartney

Band on the run (Live) - Paul McCartney

Get back (Live) - Paul McCartney

Hey Jude (Live) - Paul McCartney