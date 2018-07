publié le 28/01/2018 à 08:00

Un formidable roman d'aventures qui sort des oubliettes de l'Histoire un personnage étonnant : Dom Antonio Manuel, de son premier nom Nsaku Ne Vunda, né vers 1583 sur les rives du fleuve Congo.



Converti au catholicisme, devenu prêtre, il est le premier ambassadeur africain envoyé auprès du Pape pour plaider la fin de l'esclavage. Or, c'est à bord d'un navire négrier qu'on l'embarque pour l'Europe avec un détour par l'Amérique du Sud pour livrer la cargaison d'esclaves.

Un voyage inouï que reconstitue Wilfried N'Sondé. "Il y avait beaucoup de vide et surtout le plus grand vide c'est que lui-même n'a pas laissé de trace donc il fallait que j'invente sa perception, et ça c'était extraordinaire (...), a confié l'auteur au micro de RTL. Même s'il doute beaucoup, sa conviction profonde que chaque vie est une histoire sacrée demeure. J'aime aussi cette force de résistance qu'il a."

"Un océan, deux mers, trois continents", de Wilfried N'Sondé Crédit : Éditions Actes Sud

L'exceptionnel destin de Dom Antonio Manuel raconté par Wilfried N'Sondé dans Un océan, deux mers, trois continents chez Actes Sud.



Le coup de cœur du libraire



Magda, le nouveau roman de Mazarine Pingeot, est le coup de cœur de Laurent Garin de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).



Dans ce roman, Magda, 60 ans, apprend par la télévision que sa fille est accusée de terrorisme pour avoir voulu saboter des lignes de trains, une histoire librement inspirée de l'affaire de Tarnac. "Un vrai beau roman qui a pour base ces événements là et toute cette vision des mouvements autonomistes qui est vraiment dépeinte de façon très réaliste et très explicite, a assuré le libraire au micro de RTL. Et une très belle littérature dont ce très beau portrait de femme où se posent les questions de l'héritage et de la résistance au système d'État."

"Magda", de Mazarine Pingeot Crédit : Éditions Julliard

Magda de Mazarine Pingeot est publié chez Julliard.