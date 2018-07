publié le 29/01/2017 à 18:50

Est-ce que vous savez ce que signifie exactement la pop culture ? Et bien notre confrère Hubert Artus publie une histoire passionnante de cette pop culture dans Pop Corner, un véritable tour de force ! D'où vient ce mot pop culture et que signifie-t-il, c'est la première question que j'ai posée à Hubert Artus. "C’est la contraction de deux terminologies anglo-saxonnes. La première c’est 'popular', dont le sens britannique est "ce qui vient de la rue" et vient s’immiscer dedans 'to pop up' qui signifie surgir".



La pop culture commence en 1920 et est au départ essentiellement un mouvement littéraire : "C’est un mouvement de presse aussi avec les Pulp magazines à dix cents qui publiaient les épisodes des premiers romans noirs modernes, de la science-fiction, du western et de la romance. Ça s’est décliné après avec des strips, des bandes dessinées, puis des Comics. C’est une presse nouvelle, qui invente des nouveaux personnages et qui s’adresse à des nouveaux lecteurs. Le code couleur est repris par le pop art d’Andy Warhol."

S’il fallait expliquer les nuances, la différence entre ce qui est pop et ce qui est populaire ? "On est sur quelque chose de plus générationnel, de plus subversif, qui s’invente en permanence". La pop est politique ? "Oui parce qu’elle vient de la rue. Elle est plutôt progressiste que conservatrice mais elle est aussi capitaliste, elle se laisse récupérer par le marché".

Le coup de cœur de la libraire

Cap sur le Sud-ouest, très précisément le Tarn-et-Garonne, à Caussade. À La Maison de la Presse nous attend Nathalie Couderc. Son livre coup de cœur est Debout sur mes paupières, le roman miroir de Jessica Nelson. Une femme est retrouvée à demi-nue endormie sur un banc parisien. Sa fascination pour Lee Miller, grande photographe et muse des surréalistes, l'a entraînée aux portes de la folie.



Nathalie Couderc explique avoir beaucoup aimé la construction du roman "qui permet de balayer tout un sentiment d'exaspération avec cette chronique actuelle de la vie d’une femme. Les deux sujets principaux, qui sont l’obsession et la création sont vraiment bien traités et Jessica Nelson est vraiment pour moi le chef d’orchestre parfait de ce mouvement".



Debout sur mes paupières de Jessica Nelson est publié chez Belfond, le coup de cœur Nathalie Couderc, de La Maison de la Presse à Caussade dans le Tarn-et-Garonne.