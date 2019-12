"Les Livres ont la parole" : "La Vie mystérieuse du vin" de Bruno Quenioux

publié le 22/12/2019 à 09:40

Fils de vignerons, caviste de renom, installé à Paris, Bruno Quenioux sait tout ou presque du vin. Et bien plus qu'un savant et un passionné de ce qu'on appelle depuis l'antiquité la boisson des dieux, Bruno Quenioux est un poète et un philosophe du vin. Le lire comme dans La Vie mystérieuse du vin ou l'écouter parler du vin est toujours un régal, pour le coup à consommer sans modération.

"La vigne, au départ, est une plante solaire qui grimpe dans les arbres et qui ne s'enracine pas. Et l'homme, avec 8.500 ans d'Histoire a cherché à l'enraciner, à l'inverser et elle va devenir la plante qui va s'enraciner le plus profond", démarre Bruno Quenioux.

À deux jours du lancement des fêtes de fin d'année, il déclare qu'il faut boire du champagne "dans un très beau verre à vin, parce que c'est du vin, point barre", avant de poursuivre : "La flûte et la coupe, c'est pour l'esthétique de la bulle, en dehors cela n'a pas grand intérêt.

La Vie mystérieuse du vin est publié aux éditions du Cherche Midi.

Le coup de cœur du libraire :

Pour notre coup de cœur du libraire, direction Mulhouse à la librairie 47° Nord avec Alexis Weigel. Il conseille Bêtes de villes, petit traité d'histoires naturelles au cœur des cités du monde de Nicolas Gilsoul. "C'est une trentaine de petites histoires vraies sur les animaux qui peuplent nos villes (...) et la manière dont on doit réapprendre à vivre elles et même nous en inspirer pour construire un monde plus vertueux", démarre Alexis Weigel. Nicolas Gilsoul fait "entrer de la poésie dans une écologie qui peut parfois être anxiogène (...) Ce sont autant de petites histoires passionnantes qui vont nous rappeler que c'est aussi la manière dont on va associer la vie sauvage à la construction de notre futur, qui définira si on sera capables d'être plus vertueux, plus respectueux et plus humains", conclut-il.

Bêtes de villes, petit traité d'histoires naturelles au cœur des cités du monde, de Nicolas Gilsoul est publié chez Fayard.