"Les Livres ont la parole" : "À la table des tsars" de Nicolas de la Bretèche

publié le 29/12/2019 à 11:00

À 48 heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous allons nous mettre à table mais pas n'importe laquelle ! Celle des tsars de Russie. Saviez-vous que le cuisinier des 3 derniers empereurs russes était français ? Dans un bel album richement illustré, Nicolas de la Bretèche, passionné d'histoire, nous raconte l'incroyable destin de Pierre Cubat et reconstitue 12 des recettes du cuisinier des tsars !

"C'est un cuisinier français originaire de l'Aude et qui a eu la chance de travailler très jeune dans un très grand restaurant parisien où il a été repéré par les grands ducs de Russie, raconte Nicolas de la Bretèche au micro de RTL. Direction : la Russie ! Il passe le concours au palais impérial pour devenir chef des cuisines impériales. Il a été pendant 40 ans le grand chef des cuisines à la cour de Russie sous trois tsars : Alexandre II, un homme merveilleux, avec Alexandre III ça a été plus compliqué et le chef est même retourné en France et enfin Nicolas II".

À la table des tsars, la fabuleuse ascension de Pierre Cubat à la cour des empereurs russes de Nicolas de la Bretèche est publié aux éditions Macha.

"À la table des tsars" Crédit : Macha

Le coup de cœur du libraire :

Et pour le coup de cœur du libraire, nous rejoignons à la librairie Comme un roman à Paris, avec Karine Henry qui nous conseille cette semaine un ouvrage "d'une ampleur rare de plus de 900 pages".

À toux ceux qui aiment le cinéma, Amis américains de Bertrand Tavernier (édité par l'Institut Lumière et Actes Sud) rassemble des entretiens avec les grands auteurs d'Hollywood accompagnés de plus de 400 photographies. "C'est pour moi, un ouvrage magistral parce que sa qualité n'a d'égal que l'aventure romanesque qu'il représente rien qu'à le lire", souligne la libraire.

"Amis américains" de Bertrand Tavernier Crédit : Acte Sud