Les livres ont la parole : "L'outsider" de Frederick Forsyth

publié le 30/05/2016 à 05:22

Frederick Forsyth est un maitre voire un mythe du roman d'espionnage. L'auteur anglais de Chacal, qui mettait en scène l'assassinat du Général de Gaulle il y a 45 ans, publie son autobiographie chez Albin Michel. L'Outsider raconte sa vie qui finalement ressemble elle aussi à un roman d'espionnage. À 78 ans, il est l'un des auteurs les plus vendus dans le monde avec des livres qui sont aujourd'hui des classiques de l'espionnage : Chacal, Le dossier Odessa ou encore Les chiens de guerre. Frederick Forsyth a été le plus jeune pilote de la Royal Air Force à 19 ans puis l'un des meilleurs grands reporters de sa génération.



Un parcours exceptionnel, une vie d'aventures qui passe d'abord par Paris en 1961 où il est nommé correspondant de l'agence Reuters. "Paris à l'époque était très très mouvementée, on craignait un coup d'État, l'assassinat du président etc. J'avais 23 ans avec l'avantage de mieux parler français que mes compatriotes. Donc Harold King le légendaire chef de bureau de l'agence Reuters m'a assigné la mission de suivre Charles De Gaulle partout", raconte l'auteur au micro RTL.

