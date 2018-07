publié le 27/11/2016 à 11:43

À 86 ans, le journaliste Jacques Duquesnes publie Histoires vraies, une vie de journaliste chez Albin Michel. Un retour sur sa longue carrière dans le journalisme. Un livre riche d'anecdotes et de confidences. Le journalisme, Jacques Duquesne est tombé dedans tout petit. "J'ai fait un journal pour mon père, tous les jours, je lui écrivais, avec des fausses pubs que j'inventais. J'ai gardé tous les numéros", raconte-t-il.



Jacques Duquesne fait partie des créateurs du Point, et cette histoire naît à RTL. À l'époque c'est Jean Prouvost qui est le propriétaire de la radio et il veut lancer son propre hebdomadaire. Ensuite, Jacques Duquesnes est devenu le PDG du Point. Journaliste, on le reste pour toute la vie, "mais là tout de même, je suis un peu malheureux, confie-t-il. J'aurais aimé m'exprimer davantage".



Jacques Duquesne et son ouvrage Histoires vraies, une vie de journaliste aux éditions Albin Michel.

