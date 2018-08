publié le 20/05/2018 à 08:12

Mahir Guven né à Nantes d'une mère turque et d'un père kurde raconte dans Grand frère la trajectoire croisée de deux frères, l'un chauffeur de taxi, l'autre parti faire le djihad en Syrie. Un livre salué avec enthousiasme par l'académie Goncourt pour l'actualité de son propos et l'originalité de sa langue.



Mahir Guven nous raconte d'où lui est venue l'idée de Grand frère. "Tout simplement j'étais assis à l'arrière d'un Uber. Comme tout le monde j'étais convaincu que c'était super (...) et puis je me suis dis : 'Si moi j'étais à l'avant de la voiture, qu'est-ce qu'il se passerait ?' Et dans une certaine mesure, comment j'aurai pu me retrouver en tant que chauffeur", démarre-t-il.

Ce chauffeur Uber a un petit frère qui était parti au djihad en Syrie et qui revient dans sa cité. "Je me suis mis à la place du personnage principal en me disant : 'Qu'est-ce que je fais ?' (...) Et donc quand on appel pas la police, on n'est pas complice et du coup, on rentre dans un conflit de loyauté. Et j'ai voulu raconter cela", poursuit l'auteur.



Grand frère est publié aux éditions Philippe Rey.



"Grand frère" est dans "Les livres ont la parole" Crédit : éditions Philippe Rey

Le coup de cœur du libraire



Pascal Giraud de la libraire Decitre à Annecy, conseille cette semaine La Baleine du lac d'Annecy de Jean-Marie Gourio. Il raconte l'histoire d'un écossais qui débarque à Annecy, persuadé qu'une baleine hante les eaux du lac ! "C'est l'histoire de la balade, de la pêche à la baleine et de tous les émerveillements aux alentours du lac (...) C'est donc un très beau conte marin, une pépite, une petite douceur savoyarde que nous sert Jean-Marie Gourio", explique Pascal Giraud.

"La baleine du lac d'Annecy" est le choix du libraire Crédit : Decitre / Julliard