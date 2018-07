publié le 22/04/2018 à 08:35

Cristina Comencini, la fille du grand cinéaste Luigi Comencini, réalisateur de quelques-uns des chefs-d'œuvre du cinéma transalpin, Pain, amour et fantaisie, L'incompris, L'argent de la vieille ou Les aventures de Pinocchio, publie Être en vie chez Stock.



Cristina Comencini de son côté nous propose, comme elle sait si bien le faire, un superbe portrait de femme : Caterina, une ancienne enfant maltraitée, arrachée à ses parents et adoptée avec bonheur à l'âge de 6 ans. Au début du livre, Caterina part à Athènes récupérer le corps de sa mère adoptive, qui s'est suicidée avec son amant.



Avec Être en vie, Cristina Comencini signe un beau roman sur ce territoire mystérieux d'où vient son héroïne Caterina, comme nous tous, l'enfance. "Elle a gardé de ce monde d'enfance, quelque chose qui est très fort. J'ai toujours eu cette sensation que toutes les enfances, même celles qui sont les plus pauvres, les plus malheureuses, ont dedans une sensation d'être en vie qu'on perd au fur et à mesure qu'on vit", souligne l'auteure Cristina Comencini.

Être en vie aux éditions Stock



"Être en vie" de Cristina Comencini est dans "Les livres ont la parole" Crédit : Stock

Le coup de cœur du libraire

Le 28 avril prochain aura lieu la 20e Fête de la Librairie. Marie-Rose Guarnieri, grande initiatrice de cette manifestation et qui possède la librairie des Abbesses à Paris nous en dit plus : "C'est un moment où l'on marque une pause et où l'on accueille nos lecteurs en leur parlant un peu plus de notre métier. On leur offre un livre. Cette année, c'est un ouvrage sur les éditeurs. On se dit qu'on est responsable de nos librairies et de l'avenir du livre. On voudrait continuer d'émerveiller le public sur la culture du livre".