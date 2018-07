publié le 31/12/2017 à 08:01

L'année 2017 touche à sa fin, l'occasion de revivre quelques bons moments des Livres ont la parole. Commençons avec Denise Bombardier, venue présenter en janvier son roman Plus folles que ça tu meurs chez Flammarion. Livre qui raconte l'histoire de 5 femmes, toutes sexagénaires et en mal d'amour, et dans lequel la québécoise ne mâche pas ses mots.



En avril, style plus policé avec l'un de nos grands poètes, René de Obaldia, 98 ans, doyen de l'Académie française. À l'occasion de la parution d'un réjouissant recueil de citations, Perles de vie chez Grasset, il nous avait reçu chez lui et avait livré le secret de son éternelle jeunesse. "J'ai cette chance, cette grâce, d'avoir été habité par cette sorte de façon de regarder la vie avec une certaine dérision et en même temps de passion.", avait-il déclaré au micro de RTL.

Passé également au micro des Livres ont la parole au cours de ces douze derniers mois, Philippe Delerm qui a fêté en 2017 les 20 ans de la publication de l'ouvrage qui l'a rendu célèbre, La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules (Gallimard). "C'est le livre qui a changé ma vie, a-t-il souligné au micro de RTL. C'est vrai qu'il m'a fait passer d'une catégorie d'auteur qui vend 1.000 à 2.000 exemplaires de chacun de ses livres à un auteur qui tout d'un coup est lu par beaucoup de gens et me permet d'avoir un vrai public pour tous mes livres qui sont venus après (...) Ce qui me touche beaucoup, c'est la pérennité de ce titre. C'est comme un étonnement un petit peu constant de voir ce renouvellement."

Enfin, pour conclure ce petit florilège de 2017, rendons hommage à une femme, une intellectuelle et une auteure remarquable qui nous a quitté le mois dernier : Françoise Héritier. Le 29 octobre, 3 semaines avant sa mort, Françoise Héritier était venue présenter son dernier livre, Au gré des jours (Odile Jacob), une délicieuse évocation du bonheur de l'existence.