publié le 24/12/2017 à 08:00

L'humanité a tendance à se bâtir des eldorados, réels ou imaginaires. Gilles Lapouge en dresse un inventaire érudit et joyeux dans cet ouvrage joliment illustré. Au commencement, le paradis, c'est un jardin. C'est d'ailleurs la signification du mot venu de la Perse antique comme le raconte Gilles Lapouge : "C'est le même mot, ça veut dire paradis et jardin, explique l'auteur. Le jardin persan, c'est la matrice de tous les jardins jusqu'à aujourd'hui presque".



À propos de jardin, il y en a un qui est très cher aux yeux de l'écrivain, c'est celui de Digne (Alpes-de-Haute-Provence) : "C'est le jardin de mon enfance, et en ce sens je crois que tous les jardins sont liés à l'enfance et la silhouette du paradis pour la plupart des gens c'est un moment dans son jardin. J'ajoute que dans ce jardin quand j'étais petit, j'étais très heureux, mais le paradis était un temps déterminé, c'est à dire que tous les matins il fallait que j'aille à l'école, c'était beaucoup moins drôle".

"Atlas des paradis perdus", de Gilles Lapouge Crédit : Éditions Arthaud

Gilles Lapouge signe l'Atlas des paradis perdus aux éditions Arthaud.

Le coup de cœur du libraire



Les librairies sont aussi à leur façon des paradis. Olivier Renault nous attend dans la sienne, La petite lumière, à Paris. Il a beaucoup aimé Just Kids, une nouvelle édition illustrée du récit par la chanteuse et poète américaine Patti Smith de sa complicité amoureuse et artistique avec le photographe Robert Mapplethorpe.



"Ce livre est évidemment abondamment illustré de dessins de Patti Smith ou de Robert Mapplethorpe, qui était son amant, ami, compagnon de vie, explique le libraire. On accompagne ces deux personnages hautement créateurs dans l'histoire des années 1960 - 1970 jusque dans les années 80 et la fin tragique de Mapplethorpe, surtout à Manhattan et dans des lieux assez mythiques pour nous, par exemple le fameux Chelsea Hotel. On rentre à fond dans cette grande création new yorkaise et avec une grande longueur d'onde française puisqu'il est question de Rimbaud et Baudelaire pour lesquels elle nourrit une affection particulière."

"Just Kids", de Patti Smith Crédit : Gallimard

Just Kids de Patti Smith en version beau livre chez Gallimard, coup de cœur d'Olivier Renault de la librairie La petite lumière à Paris.