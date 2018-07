Les humoristes prennent le pouvoir

publié le 31/05/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête sous qui on peut s'abriter en cas d'orage… Caroline Diament.

Une Nouvelle Grosse Tête qui a joué au basket aux Etats-Unis avant de comprendre qu'elle n'avait pas besoin de ça pour faire rire…Shirley Souagnon.

Une Grosse Tête qu'on a longtemps confondu avec Dieudonné mais qui n'a jamais été confondu par la Police…Fabrice Eboué.



Une Grosse Tête qui regarde Fabrice Eboué avec les yeux de l'humour… Elie Semoun.



Une Grosse Tête ambidextre, il peut taper aussi bien à droite qu'à gauche…Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui le jour où il décidera de se retirer seul , se fera appeler l'Hermite…Gérard Jugnot.



Gérard Jugnot

