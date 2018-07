Les Grosses Têtes terminent la semaine en beauté

publié le 30/09/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête "Peau de Vache" au théâtre qui essaie toujours de faire "meuh" à la radio… Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui a ses racines en Argentine et le tronc en France… Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui jongle entre la sortie en boite et la rentrée littéraire…Steevy.



Une Grosse Tête dont l'incroyable talent est de trouver du talent à la télévision…Gilbert Rozon.



Une Grosse Tête qui doit être le seul à regarder "des chiffres et des lettres" en replay…Pierre Bénichou.



Une Grosse Tête qui progresse dans l'alphabet de D8 à C8, il espère être sur B8 la saison prochaine…Thierry Ardisson.



Marcella Iacub

