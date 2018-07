Les Grosses Têtes font leur rentrée sur RTL

publié le 29/08/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête dont tout le monde croit que son frère a gagné une médaille de Bronze sur 200 mètres à Rio…Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qui pense qu'il y a eu un glissement de terrain depuis qu'elle a entendu que Villeneuve-Loubet était la Capitale du Burkini…Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui s’est révélée bien meilleure pour poser les questions dans le Grand Quizz de l’été que pour y répondre dans cette émission… Caroline Diament .



Une Grosse Tête qui sait qu’entre les primaires et les présidentielles, ce n’est pas cette année qu’il va s’économiser…Bernard Mabille.



Une Nouvelle Grosse Tête que 7 millions de téléspectateurs voient chaque soir sur TF1 dans Nos Chers Voisins… Jean-Baptiste Shelmerdine.



Une Grosse Tête plus fort que Teddy Riner, qui court plus vite qu' Usain Bolt, saute plus haut que Renaud Lavillenie… médaille d’or de la modestie…Pierre Bénichou.



Pierre Bénichou

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !