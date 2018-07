"La Petite souriante" de Zidrou et Springer est la bande dessinée RTL du mois

publié le 27/02/2018 à 11:22

La petite souriante est la bande dessinée RTL du mois de février. Signé Zidrou pour le scénario et Benoît Springer pour l'écriture aux éditions Dupuis, cet album nous plonge dans un thriller gore et glaçant.



Avant même d'ouvrir l'album, on remarque sur cette couverture qui semble usée que l'une des trois autruches dessinées laisse pendre de son bec un œil humain. Un oiseau qui obsédait le scénariste belge Zidrou, à qui l'on doit L'élève Ducobu.

Pour son premier polar, La petite souriante est inspiré par une célèbre chanson écrite par Edmond Bouchaud en 1908, intitulée Elle était souriante. Mais l’histoire est un peu différente du morceau. Il s’agit ici d'un éleveur d’autruches, Pep, costaud mais faible qui vit avec Dora, une vieille mocheté insupportable et sa fille Isabela, une jeune beauté adorable. Isabela déteste sa mère mais elle fait semblant de détester Pep alors qu’elle couche avec lui. Ce dernier ne reste avec Dora que pour continuer à coucher avec la jeune fille qui demande à son amant d’en finir avec cette mère insupportable.

Hilarant, dense, tendu, rythmée et très bien dessiné par Springer, cet album est d’une drôlerie tout ce qu’il y a de plus pervers. Deux amants diaboliques et profondément immoraux, comme on les aime. La petite souriante vous filera la chair d'autruche.

