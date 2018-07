La leçon de peinture de Steevy

publié le 29/06/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui a toujours fait beaucoup de choses sauf son âge… Claude Sarraute.

Une Grosse Tête qui ne simule jamais quand elle crie "Sacha Guitry"… Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qui pourrait être considérée comme un demi-dieu au Japon… Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui intéresse la NASA parce que lui aussi veut toujours aller plus loin… Fabrice Eboué.



Une Grosse Tête qui n'attend pas la fin de saison pour être sur les rotules… Steevy.



Une Grosse Tête qui parle foot, qui mange foot, qui dort foot qui vit foot mais qui ne baise plus… Florian Gazan.



