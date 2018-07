L'humoriste Shirley Souagnon arrive aux Grosses Têtes

publié le 30/05/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui garde un pied à la ville et un pied à la campagne, autant dire que la banlieue a une vue superbe… Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui brille autant ici que vu du dessus…Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête dont le livre "L'arracheuse de Dents" est une réponse à tous les politiques qui publient des anesthésies…Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui sait beaucoup de choses puisqu'il sait tout ce qu'il ne sait pas…Steevy.



Une Grosse Tête qui fait faire ses chemises dans les chantiers de Saint Nazaire… Bernard Mabille.



Une Nouvelle Grosse Tête humoriste et comédienne notamment dans la série "Engrenage" sur Canal+.… Shirley Souagnon.



Shirley Souagnon dans "Le Grand Studio de RTL humour"

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !