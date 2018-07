L'été des Grosses Têtes du mercredi 27 juillet

Le best of des Grosses Têtes du mercredi 27/07

Qui a dit "Une petite ville c'est un endroit charmant où se sont les voisins qui se chargent de surveiller votre femme" ? Quels sont les trois pays dans "Le Sceptre d'Ottokar" de Tintin ? Qu'a fait monsieur Ying Yang ? Quel point commun ont Léon Zitrone, le peintre Raphaël, Ingrid Bergman, William Shakespeare, Sidney Bechet et Georges Courteline ? Parfois ils sont trois, parfois ils sont quatre et parfois le troisième ne ressemble pas aux autres, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que la Crapaudière ? Qui a dit "On a jamais vu un aveugle dans un camp de nudiste" ? L’été nous offre une joyeuse parenthèse à l’écoute des temps forts de la nouvelle génération des Grosses Têtes. Servi par un vif sens de la répartie, entouré de “Grosses Têtes” éclectiques, inlassablement caustiques, Laurent Ruquier nous invite à revisiter avec humour une saison riche d’événements insolites.

Les sociétaires de l'émission ne prennent pas de vacances

Où Chantal Ladesou est-elle partie se faire c… en vacances ?

Qu'est-ce qui fascine Michel Boujenah dans les trains ?

