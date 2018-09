Journées du Patrimoine : l'Élysée ouvre ses cuisines et ses caves

publié le 10/09/2018 à 21:50

L'Élysée innove. Pour les Journées du Patrimoine du week-end du 15 et 16 septembre, le Château proposera des visites à la découverte de ses cuisines, de ses caves et de son atelier des fleuristes, à la rencontre des professionnels qui le font vivre au quotidien.



Situé à deux pas des Champs-Élysées, l'Élysée est traditionnellement l'un des lieux les plus visités lors des Journées du Patrimoine. L'an passé, le palais avait accueilli quelque 20.000 curieux, qui avaient dû parfois patienter plus de six heures pour y entrer.

Cette année, au-delà de la traditionnelle visite des salons, de la salle du conseil des ministres et du bureau du président, l'Élysée propose de découvrir samedi et dimanche "les coulisses" afin de promouvoir les "métiers qui font vivre cette petite ville au cœur de la ville". Comme les cuisiniers, les cavistes ou les fleuristes, qui comptent parmi les 800 personnes travaillant à l'Élysée.

Cette visite est accessible uniquement sur réservation sur le site jep.elysee.fr. À l'occasion de ces Journées, l'Élysée dévoilera également une première gamme de nouveaux produits estampillés dans une boutique éphémère dressée dans la cour d'honneur. La présidence avait annoncé en juin avoir déposé sa marque (Élysée - Présidence de la République) pour que la vente de produits dérivés contribue à financer la rénovation de ses bâtiments.