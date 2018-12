Johnny Hallyday et Mariah Carey dans le Stop ou Encore du 1er Décembre 2018

publié le 01/12/2018 à 09:30

Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Johnny Hallyday dont on célèbre le triste anniversaire de la mort... A vos téléphones 3210 ou SMS 74900 !



Johnny Hallyday dans le clip du titre "J'en parlerai au diable" Crédit : Capture d'écran YouTube

Ce matin Stop ou Encore vous propose de voter également pour Mariah Carey ! Rendez-vous par téléphone au 3210 ou par SMS au 74900 !



Mariah Carey sur scène au Mexique, en novembre 2016 Crédit : Carlos Tischler/REX/Shutterstock

Ce matin on vous propose un Stop ou Encore Les Hits RTL de l'année 2018 ! A vous de voter Stop ou Encore en nous appelant au 3210 ou par SMS au 74900 !



Hits RTL 2018

En votant ce matin dans Stop ou Encore pour vos titres favoris repartez avec un coffret CD et un coffret DVD de prestations live de Johnny Hallyday lors de ses années Warner ! L'un des gagnants sera tiré au sort et repartira, EN PLUS, avec une édition limitée et numérotée de l'album Mon Pays C'est L'Amour ! Alors on vous attend au 3210 ou par SMS au 74900 !

logo_RTL-1132x670

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210, ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.