publié le 30/05/2016 à 15:05

Voici l'affaire qui secoue Hollywood depuis plusieurs jours. Amber Heard, actrice et épouse de Johnny Depp depuis février 2015, demande le divorce le 23 mai. La raison ? Elle accuse son époux de violences conjugales, et apparaît au tribunal avec des marques rouges au niveau de l'œil droit. Amber Heard obtient très rapidement une ordonnance restrictive à l'encontre du Johnny Depp, effective pendant 100 jours. En d'autres termes, l'acteur n'a pas le droit de l'approcher à moins de 91 mètres.



Devant la justice, Amber Heard évoque un Johnny Depp "effrayant", violent à cause de sa consommation de drogues et d'alcool. L'intéressé n'a pour l'instant réagi que par l'intermédiaire de son porte-parole, invoquant des "fausses histoires salaces, rumeurs, tentatives de désinformation et mensonges à propos de sa vie privée". Enfin, son ex-compagne, l'actrice Vanessa Paradis, et leur fille aînée, l'actrice et mannequin Lily-Rose, ont pris sa défense dans les médias et sur les réseaux sociaux.



Amber Heard l'accuse de violences conjugales

Le 23 mai, on apprend qu'Amber Heard demande le divorce. Le couple s'est rencontré sur le tournage du film Rhum Express, avant de se marier le 3 février 2015. Le 27 mai, l'actrice accuse Johnny Depp de violences conjugales "récurrentes", et la justice américaine lui accorde une ordonnance restrictive. Il ne peut plus l'approcher à moins de 91 mètres (100 yards), pendant 100 jours.

Cependant, Amber Heard n'aurait pas obtenu qu'au moins un de leurs chiens soit protégé, ni une aide financière de 50.000 dollars par mois, ni que Johnny Depp soit obligé de suivre une thérapie pour apprendre à gérer sa colère, selon le site people TMZ.



Le même jour, le site d'actualité américain met en ligne des éléments de la déclaration d'Amber Heard auprès de la justice, dont une photo montrant des marques rouges sur son visage. La jeune femme de 30 ans affiche des rougeurs similaires lorsqu'elle sort du tribunal. Elle affirme que Johnny Depp lui aurait lancé son iPhone au visage, avant de casser plusieurs objets autour d'elle. La scène se serait déroulée sous les yeux d'une amie de l'actrice, et du garde du corps du comédien.

"Je suis extrêmement effrayée par Johnny, et pour ma sécurité, déclare Amber Heard à la justice américaine. J'ai enduré la violence psychologique, verbale et physique excessive de Johnny, ce qui incluait la colère, les humiliations et les menaces dès que je remettais en cause son autorité ou que j'étais en désaccord avec lui."



"Sa relation à la réalité varie, en fonction de sa consommation d'alcool et de drogues, poursuit Amber Heard. Johnny a depuis longtemps une histoire d'addiction à la drogue et à l'alcool, tout aussi publique que privée, et largement connue de tous. Il est soupe au lait. Il est souvent paranoïaque et son tempérament est exceptionnellement effrayant."



Toujours selon TMZ, c'est un ami d'Amber Heard, au téléphone avec elle pendant la scène, qui aurait prévenu la police. Mais l'actrice aurait refusé de porter plainte, et n'aurait jamais recontacté la police par la suite.



Johnny Depp nie, soutenu par ses proches

De son côté, Johnny Depp ne s'est pas encore officiellement exprimé. En pleine promotion pour son nouveau film, Alice de l'autre côté du miroir, le comédien de 52 ans a laissé son porte-parole s'adresser aux médias, le 26 mai : "Étant donné la brièveté de ce mariage et la perte récente et tragique de sa mère, Johnny ne répondra à aucune des fausses histoires salaces, rumeurs, tentatives de désinformation et mensonges à propos de sa vie privée."



Son ancienne compagne, Vanessa Paradis, le soutient publiquement : "Je crois de tout cœur que les récentes allégations qui ont été faites sont scandaleuses, déclare-t-elle auprès de TMZ. Il n’a jamais été physiquement violent avec moi et cela ne ressemble en rien à l’homme avec lequel j’ai vécu pendant 14 merveilleuses années." La première épouse de Johnny Depp, Lori Anne Willson, a quant à elle affirmé que l'acteur s’est comporté tout à fait normalement durant toute la durée de leur mariage. Il ne l’aurait jamais frappée ni crié dessus.

Leur fille aînée, Lily-Rose, a quant à elle choisi son compte Instagram, suivi par plus d'un million de personnes, pour prendre sa défense : "Mon père est la plus douce et la plus aimante des personnes que je connaisse. Il a été un père merveilleux avec mon petit-frère et moi, et tous ceux qui le connaissent diront la même chose", écrit l'actrice et mannequin de 17 ans, nouvelle égérie du parfum Chanel N°5.