Jean-Jacques Goldman et R.EM. dans le Stop ou Encore du 30 décembre 2017

R.E.M. - Losing My Religion (Video)

publié le 28/12/2017 à 13:27

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Jean-Jacques Goldman qui vient d'être élu personnalité préférée des français pour l'année 2017. L'occasion de fêter ça avec quelques uns de ses plus grands tubes... Téléphone: 3210... sms au 74900!

Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des Français en 2017 Crédit : PATRICK HERTZOG / AFP



Place ensuite à R.E.M. Le groupe de rock américain fête cette année le 25e anniversaire de son album "Automatic For The People" paru en 1992. Alors pourquoi ne pas réécouter 1, 2,ou 3, ou encore 4, voire 5 de leurs plus grands succès ? N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



REM



A vous de voter également Stop ou Encore pour France Gall. Pas de raison particulière, si ce n'est que ça faisait longtemps que nous ne l'avions pas écoutée. Du coup nous n'avons sélectionné que des titres écrits par Michel Berger. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



France Gall sur le plateau du "Grand Journal" de Canal+, le 30 octobre 2012 Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP

En votant ce matin, vous pourrez remporter une collection de 10 CD en partenariat avec RTL. Parmi eux, le dernier Julien Clerc "A Nos Amour", mais aussi "Les Insus Live", la compilation de Prince "Prince 4 Ever", la réédition du mythique album des Beatles "Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band" , ou encore "Les Hits RTL 2017"! A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!

RTL LES HITS 2017

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.