Jazz à Juan dans le Stop ou Encore du 16 Juin 2019

publié le 16/06/2019 à 09:04

Jazz à Juan

A GAGNER : Tout ce weekend sur RTL on vous offre vos places pour vous rendre au festival Jazz à Juan à Juan Les Pins avec prise en charge totale du week-end : trajet en avion (au départ de Paris uniquement), transfert, dîner VIP sur la plage, places de concert loge et 1 chambre double en Hôtel 4 étoiles la nuit du Samedi 13 Juillet ! Grâce à RTL Vous aurez l'occasion d'aller voir sur scène le légendaire Georges Benson ainsi que le Steve Gadd Band !



Au programme de ce weekend on vous propose également de profiter des plus grands titres de Johnny Hallyday !

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

