publié le 27/08/2018 à 10:00

Trois ans après avoir dévoilé son tout premier album baptisé Zanaka, écoulé à 650.000 exemplaires dans le monde, Jain est de retour. L'interprète de Makeba vient de publier son deuxième album intitulé Souldier. La jeune artiste poursuit son exploration musicale.



Elle s'affirme de plus en plus. Plus curieuse, plus voyageuse, plus aventurière, Jain nous offre un nouvel album (à nouveau en anglais,ndlr) où pas moins de dix morceaux y figurent. Un disque resserré en forme de Rubik's cube, une sorte de palette de couleurs et de senteurs qui s'imbriquent parfaitement, comme en témoigne l'excellent morceau On My Way.

Ce disque, Jain, l'a écrit sur la route, entre les 200 concerts de sa précédente tournée mondiale. Écrire est un besoin selon elle : "Quand je n'écris pas pendant un mois je ne me sens pas bien." Avec ce nouvel album, la jeune chanteuse confirme son envie d'optimisme et d'universalité. Elle veut nous procurer du bien, nous faire danser, tout en faisant passer quelques messages.

Dans ce second projet musical, la chanteuse passe la seconde avec brio. Souldier est un disque qui se laisse apprivoiser avec le temps, au fil des écoutes. Fille d'expatriés à la "jeunesse déroutante" selon ses mots, Jain range aussi au placard sa robe à col Claudine au profit d'une combinaison bleue.



Jain partira en tournée l'an prochain. Toujours seule en scène mais avec une télécommande sur son bras qui guide son ordinateur

Également dans laissez-vous tenter ce lundi 27 août

Côté cinéma, on note la fin du Festival du Film Francophone d'Angoulême. Cette onzième édition a pris fin, dimanche 26 août.



Après un été 2018 peu flatteur pour les films français (seulement 40.000 spectateurs dans les salles de cinéma), la compétition et les avant-premières présentées en Charente redonnent confiance : l'automne devrait être d'un excellent cru en terme de qualité. Karin Viard, la présidente du jury de édition 2018 s'en réjouit.



Elle vient d'ailleurs de terminer le tournage d'un film dramatique, Chanson douce, adapté du best seller prix Goncourt 2016 de Leïla Slimani, dans lequel elle jouera le rôle de la nounou tueuse d'enfant.



Plusieurs films ont marqué ce festival cette année. À commencer par le long métrage I Feel Good, du tandem Benoît Delépine - Gustave Kervern. Les créateurs de l'émission Groland ont réuni Jean Dujardin et Yolande Moreau dans un centre Emmaüs. Un frère, une sœur, un abruti escroc, une femme intègre. Un résultat décapant, cruel, absurde et drôle. Jean Dujardin est une nouvelle fois dans la peau d'un personnage qui vaut le détour. Le film sort sur nos écrans le 26 septembre 2018.



On remarque aussi José Garcia, qui va beaucoup vous émouvoir mais aussi vous faire rire dans Lola et ses frères, de Jean-Paul Rouve, présenté en ouverture du festival. Le film est à découvrir le 28 novembre prochain.



Alexandra Lamy est quant à elle venue présenter le film Le poulain. Une formidable comédie dramatique, sexy et cruelle sur une campagne présidentielle. Elle y incarne une directrice de com ambitieuse, prête à tout pour le pouvoir. Rôle complexe, registre qui va à merveille à Alexandra Lamy, heureuse du carton du film de Franck Dubosc, Tout le monde debout. Le film est prévu pour le 19 septembre 2018.



Un autre film a aussi attiré notre attention. Voyez comme on danse de Michel Blanc qui, 16 ans après, reprend les personnages de Embrassez qui vous voudrez pour une farce bourgeoise sur l'argent et l'identité. Karin Viard, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Jean-Paul Rouve, Carole Bouquet figurent en tête du casting. Le ton ainsi que l'écriture de Michel Blanc sont intacts, preuve que le comédien-réalisateur est resté moderne.