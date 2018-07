Isabelle Mergault défend sa place

publié le 27/05/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui sert de boussole à toute l'émission puisqu'elle est toujours à l'Ouest…Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui aime montrer ses formes, bien qu'elle soit la Reine des Planches…Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qui préfère le Carmen de Bizet que de biser Rebsamen…Roselyne Bachelot .



Une Grosse Tête qui s’habille en noir et qui enterre tous les autres à Canal+…Thierry Ardisson.



Une Grosse Tête qui n’est pas ramasseur de balles à Roland Garros mais tireur de boules à la Française des Jeux… Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui drague au 1er rang mais qui repart souvent avec un numéro complémentaire…Pierre Bénichou.



Isabelle Mergault

