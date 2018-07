et Le Service Culture

publié le 29/06/2018 à 09:30

Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimaux est la bande dessinée RTL du mois de juin 2018. Il s'agit du premier album entièrement écrit et dessiné par ce jeune auteur originaire de Lyon. L'histoire se passe en Arizona au siège de la Robotop, géant planétaire de l’électroménager où ce jour là, c'est l'effervescence.





La compagnie doit lancer un nouveau modèle d’aspirateur : Le Vacuumizer 2000, une petite merveille de puissance. Toute la presse est conviée et l’événement est retransmis en direct à la télévision. Mais à quelques heures de cette présentation, l'engin ménager ne fonctionne pas. Dans ces cas là, il n'y a qu'un homme capable de sauver la situation : Jacques Ramirez.

Avec sa grosse moustache et son pantalon trop court, il s'agit du meilleur réparateur d'aspirateurs au monde. Les tournevis et les pinces multiprises virevoltent entre ses mains comme les revolvers dans celles de Lucky Luke. Ce Ramirez est l'employé modèle, discret, disponible et terriblement efficace.

Un simple employé confondu avec un tueur à gages

Pourtant il n'y a qu'un seul problème : il ressemble aussi étrangement à un tueur à gages recherché par la mafia mexicaine. "Il a une tâche de naissance sur le visage qui ne passe pas inaperçu. Il est muet, et il y a un cartel mexicain qui le voit et qui pense que c'est lui le tueur légendaire du Mexique qui les a trahis", explique Nicolas Petrimaux. "Il essaye de le coincer. Ils savent que c'est le pire assassin que le Mexique n'ait jamais connu".



Hector Rodriguez, le chef du cartel mexicain veut qu'on lui ramène ce fumier vivant. Mais évidemment tout ne va pas se passer comme prévu, ni en douceur. Un excellent album, plein de suspense, de tension mais aussi d'humour.

> Il faut flinguer Ramirez : trailer

"Il faut flinguer Ramirez" de Nicolas Petrimaux Crédits : Glénat | Date : 28/06/2018 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Il faut flinguer Ramirez" de Nicolas Petrimaux Crédits : Glénat | Date : "Il faut flinguer Ramirez" de Nicolas Petrimaux Crédits : Glénat | Date : "Il faut flinguer Ramirez" de Nicolas Petrimaux Crédits : Glénat | Date : "Il faut flinguer Ramirez" de Nicolas Petrimaux Crédits : Glénat | Date : "Il faut flinguer Ramirez" de Nicolas Petrimaux Crédits : Glénat | Date : 1 / 1 < > +

Les autres albums en lice

Midi Minuit, de Doug Headline et Nassimo Semerano (Aire Libre / Dupuis)

L'obsolescence programmée de nos sentiments, de Aimée de Jongh et Zidrou (Dargaud)

Batman, de Marini (DC, Dargaud)

Donald's happiest adventures, de Trondheim et Keraminas (Glénat)

Presque maintenant, de Cyril Bonin (Futuropolis)